2021/12/21 | 13:49 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للشهر الثاني.. خريجو ذي قار يواصلون اعتصامهم أمام حقل الغراف النفطي للمطالبة بالتعيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/21 | 13:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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