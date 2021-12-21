رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيطالي الجديد

2021/12/21 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد السفير الإيطالي الجديد لدى العراق السيد ماوريتسيو كريكانتي.

وأكّد رئيس الجمهورية، أن العلاقات العراقية الإيطالية وثيقة ومهمة، ويجب تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل معاً لمواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعمل البيئي، مشيداً بدور إيطاليا المساند للعراق.

وقال سيادته إن هناك حاجة مُلحة لتخفيف توترات المنطقة، ودعم مسار الحوار في حسم الخلافات القائمة التي ستنعكس إيجابا على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشدداً على أهمية الدور المحوري للعراق في المنطقة، وضرورة ضمان أمنه واستقراره وسيادته.

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