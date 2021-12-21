القبض على منتحل صفة ’مقدم’ في رئاسة الوزراء

2021/12/21 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط خدع مواطنين في البصرة.

وذكر بيان للخلية أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون ومتابعة منفذي الجريمة المنظمة والقبض على كل من تسول له نفسه خداع المواطنين، حيث تمكنت وبكمين محكم من القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم في رئاسة الوزراء”، مبيناً أن “المتهم كان يقوم بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين في البصرة”.

وأشار البيان، أن “المتهم وخلال التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بانتحال صفة ضابط وانه يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين واخذ مبالغ مالية بحجة تعيينهم في شركة نفط البصرة”، مشيراً الى “قيامه ايضا بفتح مكتب وهمي لنقل وتجهيز المعدات النفطية لايهام المواطنين بصحة ادعائه”.

وتابع البيان انه “تم تصديق اقوال المتهم بالاعتراف كما دونت اقوال بعض ضحاياه، وقرر قاضي التحقيق احالته الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون”.

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