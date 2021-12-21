2021/12/21 | 13:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستلعب الفرق بنظام خروج المغلوب من مباراةٍ واحدةٍ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المسابقات تحدد ملاعب مباريات دور الثمانية لبطولة الكأس) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المسابقات تحدد ملاعب مباريات دور الثمانية لبطولة الكأس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).