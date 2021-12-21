2021/12/21 | 13:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة مودرنا للتكنولوجيا الحيوية، الاثنين، أن البيانات الأولية تشير إلى أن جرعتها المعززة ومقدارها نصف جرعة تزيد من مستويات الأجسام المضادة ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، وأن جرعة بمقدار أكبر تزيد مستويات الأجسام المضادة بشكل أكبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مودرنا" تكشف بيانات مطمئنة حول جرعتها المعززة من لقاح كورونا..هل تتصدى لمتحور أوميكرون؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مودرنا" تكشف بيانات مطمئنة حول جرعتها المعززة من لقاح كورونا..هل تتصدى لمتحور أوميكرون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).