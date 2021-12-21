التربية تحسم الجدل بشأن الدور الثالث لطلبة السادس الاعدادي

2021/12/21 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة التوجه لاصدار قرار يخص منح طلبة السادس الاعدادي امكانية اداء الدور الثالث.

وقال مدير اعلام وزارة التربية احمد العبيدي لـ (بغداد اليوم) ان "ما ينقل في مواقع غير رسمية بوجود توجه لدى وزارة التربية ومجلس الوزراء بشأن إتخاذ قرار يتيح لطلاب السادس إعدادي اداء إمتحان الدور الثالث غير صحيح".

واضاف: "نجدد دعوتنا لطلبتنا ووسائل الاعلام بأخذ الاخبار والتصريحات من قنواتنا الرسمية فقط".

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