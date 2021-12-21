في مدينة عراقية.. العالم يشهد صناعة اول حقيبة نسائية (صورة)

2021/12/21 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد متحف كورتولد البريطاني (في لندن) ان اول حقيبة نسائية في العالم صنعت في الموصل بين عامي 1300 و1330م ، وهي اقدم حقيبة نسائية في العالم.

الحقيبة صنع جزؤها الأعلى من النحاس المطعم بالذهب والفضة.

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