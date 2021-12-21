التربية تعلن نتائج الدور الثالث والثاني التكميلي للثالث المتوسط

2021/12/21 | 13:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط (الدور الثالث والدور الثاني التكميلي) للعام الدراسي 2020– 2021.ر * رابط نتائج مديريات (الكرخ١ ، الكرخ٢ ، الكرخ٣، الانبار ، نينوى ، كركوك ، صلاح الدين ، بابل ، كربلاء المقدسة ، المثنى اربيل ، السليمانية ، دهوك): دور ثالث: https://drive.google.com/drive/folders/1-1xcZDbmXilpR-ROzzGTm63zXprYJs0y?usp=sharing …

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