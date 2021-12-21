إسرائيل والقدرة على تنفيذ عدوان منفرد ضد إيران (2) - نهاد ابو غوش

2021/12/21 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشماذا إذا ضربت إيران ما هى طبيعة الرد تجاه إسرائيل هل سيكون الرد محدودا أم سيكون بشكل مدمر لاسرائيل؟لا أحد يمكنه توقع حجم ومدى وتاثيرات أي رد إيراني على ضربات إسرائيلية محتملة، فالمواجهات الإسرائيلية الإيرانية بدأت فعلا منذ سنوات من خلال هجمات سيبرانية واستخبارية واغتيالات غامضة، وتحرشات عسكرية في المياه الدولية، وضرب ميليشيات مؤيدة لإيران في سوريا، وضرب قوافل إمداد إيرانية لحزب ......





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