تحرير ماركس من الخرافات والاساطير -12 - عبد الحسين سلمان

2021/12/21 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان نظرية الديالكتيك الجديدكريستوفر آرثر Christopher J.



Arthur ( مواليد 1940) درس الفلسفة سابقًا في جامعة سا**** البريطانية لمدة 25 عاماً.



كان أحد مؤسسي مجلة Radical Philosophy وعضوًا في المجموعة التحريرية لسنوات عديدة.يمكن اعتبار آرثر الممثل الرئيسي لما يسمى بالديالكتيك الجديد New Dialectics ، والذي يمكن أيضًا اعتباره مدرسة منفصلة , يتميز هذا بالفصل من الماركسية التحليلية Analytical ......





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