حل الدولة الواحدة … مصيدة سياسية - ساجي خليل

2021/12/21 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساجي_خليل تتزايد مخاوف الفلسطينيين ويستشعرون القلق العميق من تلاشي إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وذلك في ضوء تسارع وتيرة الاستيطان في القدس وفي العديد من مناطق الضفة الغربية.



كثير من دول العالم المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني يساورها نفس القلق.



وعندما ترفع تلك الدول نبرة نقدها إزاء تسارع وتيرة النشاطات الاستيطانية فإنها تفعل ذلك من منطلق حرصها على الإعلان السياسي عن تمسكها بحل الدولتين والتعبير عن رفض ......





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