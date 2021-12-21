2021/12/21 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بـ 4 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الاول لواء ٣٩ والفوج الاول لواء ٣٨ وقوة برية من الفوجين اعلاه اسفرت عن القاء القبض على اربعة من تجار ومروجي المخدرات في منطقتي البو عساف وزنكورة بالرمادي الانبار".

واضاف البيان، انه "جرى تسليمهم الى الجهات المختصة وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بـ 4 من تجار ومروجي المخدرات في الانبار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بـ 4 من تجار ومروجي المخدرات في الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).