المالية تطلق سندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية

2021/12/21 | 14:01 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة المالية تطلق الاصدارية الثانية لسندات (البناء) بعد نجاح المرحلة الأولى

وجهت وزارة المالية دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/١٢/٢١ بأطلاق الاصدارية الثانية لسندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الاصدارية الأولى للسندات التي أسهمت في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الاستثمارية بالإضافة الى الاقبال المتزايد من قبل المواطنين .وستكون السندات متاحة للتداول لمدة شهر واحد وان فئات السندات المطروحة للتداول هي:1- سند فئة (500000) خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين.2- سند فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.وتدعو وزارة المالية المواطنين الراغبين بالشراء تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة لغرض الاستفادة من الفرصة الاستثمارية————————————-المكتب الاعلامي لوزارة المالية٢٠٢١/١٢/٢١

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