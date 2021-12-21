2021/12/21 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بعد إعلان اعتزاله الغناء المفاجئ، أعرب العديد من الفنانين عن موقفهم إزاء قرار الفنان أدهم النابلسي، ما بين مؤيد ومعارض.وتنوعت المواقف والآراء بعد نشر الفنان أدهم مقطع فيديو لإعلان اعتزاله قال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما بين مهاجمين وداعمين..



ماذا قال الفنانون في اعتزال أدهم النابلسي؟ المركز الخبري الوطني.

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