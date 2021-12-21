وزارة المالية تطلق الاصدارية الثانية لسندات (البناء) بعد نجاح المرحلة الأولى

2021/12/21 | 14:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجهت وزارة المالية دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء بأطلاق الاصدارية الثانية لسندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.وذكر بيان للوزارة : تأتي هذه الخطوة بعد نجاح الاصدارية الأولى للسندات التي أسهمت في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الاستثمارية بالإضافة الى الاقبال المتزايد من قبل المواطنين .واضاف : ستكون السندات متاحة للتداول لمدة شهر واحد وان فئات السندات المطروحة للتداول هي:1- سند فئة (500000) خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين.2- سند فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.ودعت المواطنين الراغبين بالشراء تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة لغرض الاستفادة من الفرصة الاستثمارية./انتهى3

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