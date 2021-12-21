الليرة التركية تشهد انتعاشاً بأكثر من 30 بالمئة أمام الدولار

2021/12/21 | 14:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ شهدت الليرة التركية اليوم الثلاثاء انتعاشا كبيرا بأكثر من 30 بالمئة عن ظهيرة يوم امس الاثنين .وجاء الانتعاش الجديد لليرة التركية بعد تصريحات للرئيس التركي رجب اردوغان الليلة الماضية عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة حيث اعلن إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.وقال اردوغان : "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف ولن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف".وذكر مراسل وكالة انباء / نينا/ ان الليرة التركية سجلت عصر امس الاثنين وقبيل اعلان الرئيس التركي سياسة بلاده الجديدة تجاه الليرة وانخفاض قيمتها امام الدولار بساعات قليلة 1833 مقابل كل مئة دولار وبعد اعلان الرئيس التركي بساعة واحدة ارتفعت قيمة الليرة التركية امام الدولار لتسجل 1400 مقابل كل مئة دولار ثم واصلت الليرة التركية مسيرتها التصاعدية لتصل ظهيرة اليوم الى 1230 مقابل كل مئة دولار مما يشكل انتعاشا كبيرا لها بعد سلسلة من انهيارات القيمة خلال الشهر الجاري ./انتهى

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