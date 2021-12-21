بابل: تحرير مخطوف والقبض على خاطفه

2021/12/21 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تفاصيل تحرير مخطوف والقبض على خاطفه شمال محافظة بابل.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، (21 كانون الأول 2021)، إن "قوة مشتركة ن قيادة شرطة بابل حررت مخطوفا والقبض على خاطفه بعد إستدراجه بكمين أمني شمالي للمحافظة".

واضاف البيان، أنه "فور ورود إخبار الى شعبة مكافحة إجرام المحاويل عن وجود حالة خطف لشاب في مطلع الثلاثينات من عمره ضمن قاطع المسؤولية شمالي المحافظة ، شكل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام وشعبة إستخبارات المحاويل بتوجيه قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس علي هلال الشمري وبالتنسيق مع السلطة القضائية".

واوضح، أن "جهود الفريق أثمرت عن إلقاء القبض على الخاطف بعد إستدراجه بكمين أمني محكم بمساعدة شقيق المخطوف من خلال الاتفاق على تسليمه الفدية التي طلبها والبلغة (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي".

وأشار البيان، إلى أنه "بدلالة المتهم تم تحرير المخطوف والذي عثر عليه داخل غرفة في دار غير مسكونة مقيد الايدي والأرجل، ليتم اقتياد المتهم الى مركز التحقيق المعني لإكمال الإجراءات القانونية واحالته الى القضاء".

N.A

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