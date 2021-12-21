الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابي بارز في الأنبار

2021/12/21 | 14:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، ان الاستخبارات العسكرية القت القبض على ارهابي مسؤول عن جباية الزكاة لداعش في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان أنه “بعملية نوعية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت تواجد الارهابي المسؤول عن جمع الجباية الزكاة لعصابات داعش الارهابي من رعاة الاغنام”.

واضافت “على اثر ذلك تحركت مفارز استخبارات الفرقة واستخبارات لواء المشاة ٣٨ وقوة من اللواء اعلاه نحو الهدف وتمكنت من القاء القبض عليه في منطقة سليجية بالرمادي الانبار، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب”.

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