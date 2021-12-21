2021/12/21 | 14:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية، اطلاق الاصدارية الثانية لسندات (البناء) بعد نجاح المرحلة الأولى.

وذكرت الوزارة في بيان أن “وزارة المالية دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، وجهت باطلاق الاصدارية الثانية لسندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية”.

وأضافت أن “هذه الخطوة تاتي بعد نجاح الاصدارية الأولى للسندات التي أسهمت في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الاستثمارية بالإضافة الى الاقبال المتزايد من قبل المواطنين”.

وأشارت إلى إن “السندات ستكون متاحة للتداول لمدة شهر واحد وان فئات السندات المطروحة للتداول هي: 1- سند فئة (500000) خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين، 2- سند فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات”.

ودعت وزارة المالية المواطنين الراغبين بالشراء إلى “تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة لغرض الاستفادة من الفرصة الاستثمارية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تطلق الاصدارية الثانية لسندات (البناء)) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تطلق الاصدارية الثانية لسندات (البناء)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).