2021/12/21 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكتشف علماء الآثار هيكلا عظميا لرجل قُتل في الانفجار التاريخي المدمر لجبل فيزوف منذ ما يقارب الألفي عام.وعثر على الرفات على شاطئ قديم في هيركولانيوم، واقترح علماء الآثار أنه كان يركض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف رفات رجل “تبخر” بفعل ثوران بركان فيزوف عام 79م المركز الخبري الوطني.

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