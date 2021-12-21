2021/12/21 | 14:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DsX7ujBVAaw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ترقب لجلسة المحكمة الاتحادية المقبلة لحسم قضية الانتخابات وملفات اخرى في نشرة اخبار الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ترقب لجلسة المحكمة الاتحادية المقبلة لحسم قضية الانتخابات وملفات اخرى في نشرة اخبار الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).