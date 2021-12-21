القبض على مسؤول جباية الزكاة لداعش في الانبار

2021/12/21 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

القت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على ارهابي مسؤول عن جباية الزكاة لداعش في الانبار.

وقال بيان للاستخبارات تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة اكدت تواجد الارهابي المسؤول عن جمع الجباية الزكاة لعصابات داعش الارهابي من رعاة الأغنام

".

وأضاف، ان "مفارز استخبارات الفرقة واستخبارات لواء المشاة ٣٨ وقوة من اللواء تحركت نحو الهدف وتمكنت من القاء القبض عليه في منطقة سليجية بالرمادي الانبار، مشيرا الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب".

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