2021/12/21 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مبادرة تجسد قيم الإنسانية, تبرع مواطن بإنشاء مركز خاص لغسيل الكلى, بعد أن فقد ابنه المصاب بالفشل الكلوي قبل سنوات بسبب نقص الأجهزة الطبية وعدم توفر العناية اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. عراقي يبهر العالم برد فعله بعد فقدان ولده) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. عراقي يبهر العالم برد فعله بعد فقدان ولده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).