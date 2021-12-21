2021/12/21 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

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أدهم نابلسي يكشف لجمهوره سبب الاعتزال ويفاجئ العالم

بعد أن حقق انتشارا واسعا في عالم الفن وبوقت قياسي قصير، جاء اعلان الفنان ادهم نابلسي الاعتزال لمسيرته الفنية القصيرة، مفاجئا لجمهوره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي سيما بعد الكشف عن سب اعتزاله.

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