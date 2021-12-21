الشاب المعجزة يختم القرآن الكريم بركعة واحدة ويكشف الطريقة

2021/12/21 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة في العالم! الشاب المعجزة يختم #القران_الكريم بركعة واحدة ويكشف الطريقة

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