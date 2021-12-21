سلطة الطيران: مستمرون في استقبال مسافري الدول المسجلة لإصابات ’أوميكرون’

2021/12/21 | 14:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، عدم صدور قرار بمنع استقبال مسافري الدول المسجلة لإصابات أوميكرون.

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وقال مدير إعلام سلطة الطيران جهاد الديوان للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (21 كانون الأول 2021)، إن "سلطة الطيران المدني مؤسسة تنفيذية تستلم التوجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتقوم بتنفيذها".

وأضاف أنه "حتى الآن لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بسلالة أوميكرون سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة".

وعبرت وزارة الصحة عن خشيتها من حصول شح باللقاحات في حال انتشار "أوميكرون" في العالم.





وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (21 كانون الاول 2021): إن "المتحور الجديد لكورونا يجتاح العالم بسرعة، حيث انتشر في قرابة 90 دولة وبنسب عالية جدا بسبب العدوى السريعة".

وأوضح، أن "الدول المتقدمة التي وصلت إلى نسبة جيدة بمعدل التطعيم لم تكن بمأمن من انتشار اوميكرون، بل العكس تحولت بعض الدول الى بؤرة للفيروس ومنها بريطانيا التي تفشى بها بنسبة 60 % من الاصابات، وحل محل سلالة الدلتا واخذ يشكل خطورة كبيرة مع ارتفاع حالات دخول المستشفيات للعناية المركزة، وانتشاره الواسع بين الأطفال من 6 أعوام فما فوق".

واكّد أن "اخذ جرعتين من اللقاح يقي من المتحور الجديد، وهما كافيتان للذين هم أقل من 60 عاماً وبامكانهما تخفيف خطر الإصابة وتحويلها من حالات شديدة إلى متوسطة أو خفيفة وتعطي مناعة قد تصل بين 80 – 85 %، مع الحرص على الجرعة التعزيزية الثالثة التي تعطى لفئات الاختطار العالي".

ونبه العبيدي الى "ضرورة عدم الاعتماد على الموقف الوبائي الحالي بالاصابات لانه لا يعد مؤشراً لمناعة المجتمع من الاصابة بالمتحور الجديد، وحتى لو كانت نسبة الاصابات قليلة فمن الضروري الاستفادة من هذه المدة بزيادة اعداد الملقحين، لأن المنافذ غير مزدحمة، ولتفادي الزخم الذي يحصل عند دخول الفيروس وتصاعد نسب العدوى والاصابات الى الآلاف ما يؤدي الى شح اللقاحات".

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