2021/12/21 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، الاطاحة بالارهابي المسؤول عن جباية الزكاة لداعش من رعاة الاغنام في الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وبعملية نوعية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت تواجد الارهابي المسؤول عن جمع الزكاة لعصابات داعش الارهابي من رعاة الاغنام، وعلى اثر ذلك تحركت مفارز استخبارات الفرقة واستخبارات لواء المشاة ٣٨ وقوة من اللواء اعلاه نحو الهدف وتمكنت من القاء القبض عليه في منطقة سليجية بالرمادي في محافظة الانبار".

وأضاف البيان، إن "الإرهاب يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية نوعية تطيح بقيادي بارز في داعش بالانبار - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية نوعية تطيح بقيادي بارز في داعش بالانبار - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).