شرطة كربلاء تداهم عصابة تتاجر بالمواد المخدرة.. هذا ما تم ضبطه

2021/12/21 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الثلاثاء، عن إحكام قبضتها على عصابة متكونة من أربعة أشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية إلقاء القبض جاءت خلال جهد استثنائي ومهني من قبل قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تم مداهمة الدار التي في داخلها أفراد العصابة وضبطهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم ادوات تعاطي وانبولات ومواد مخدرة واسلحة نارية وآلات جارحة وميزان إلكتروني وحبوب مخدرة".

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