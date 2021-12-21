2021/12/21 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طور علماء يابانيون “مصلا” ضد الشيخوخة يكافح “خلايا الزومبي” ويعمل على إزالة الخلايا المسببة لأمراض التقدم في العمر، ومنها تصلب الشرايين والأوعية الدموية.صرح باحثون في اليابان بأنهم ربما اجتازوا خطوة جديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصل لمكافحة الخلايا المسببة للشيخوخة والأمراض المرتبطة بها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصل لمكافحة الخلايا المسببة للشيخوخة والأمراض المرتبطة بها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصل لمكافحة الخلايا المسببة للشيخوخة والأمراض المرتبطة بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).