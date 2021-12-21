2021/12/21 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الانبار.
وذكرت الاستخبارات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “استمرارا لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 تجار مخدرات في الأنبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الاستخبارات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “استمرارا لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة من […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 تجار مخدرات في الأنبار المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 تجار مخدرات في الأنبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 4 تجار مخدرات في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).