اعتقال 4 تجار مخدرات في الأنبار



اعتقال 4 تجار مخدرات في الأنبار
2021/12/21 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الانبار.

وذكرت الاستخبارات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “استمرارا لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 تجار مخدرات في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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