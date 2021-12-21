2021/12/21 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الانبار.وذكرت الاستخبارات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “استمرارا لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 تجار مخدرات في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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