محكمة بريطانية تفرض على حاكم دبي دفع مبلغ قياسي لزوجته السابقة وطفليهما

2021/12/21 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، بأن يدفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 554 مليون جنيه استرليني (733 مليون دولار)، لتسوية خلاف مع زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، على حضانة طفليهما، وهو مبلغ قياسي في بريطانيا لمثل هذه التسويات، وفقا لرويترز.

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