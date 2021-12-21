القبض على الارهابي المسؤول عن جمع الجباية لعصابات داعش الارهابي في الانبار

2021/12/21 | 14:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على الارهابي المسؤول عن جمع الجباية الزكاة لعصابات داعش الارهابي.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني " وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت تواجد الارهابي المسؤول عن جمع الجباية الزكاة لعصابات داعش الارهابي من رعاة الاغنام ، وعلى اثر ذلك تحركت مفارز استخبارات الفرقة واستخبارات لواء المشاة ٣٨ وقوة من اللواء اعلاه نحو الهدف وتمكنت من القاء القبض عليه في منطقة سليجية بالرمادي الانبار،وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب"./انتهى ح

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