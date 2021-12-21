القبض على 71 مطلوباً بتهم مختلفة بينها القتل والارهاب في ميسان

2021/12/21 | 14:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت مديرية شرطة ميسان عن القاء القبض على 71 متهماً مطلوباً بينهم بقضايا القتل والارهاب خلال أسبوع".وذكر بيان للمديرية :" ان المتهمين تم القاء القبض عليهم خلال الممارسات الامنية المستمرة ، ومن بينهم 5 متهمين بالارهاب و4 بالنصب والاحتيال ، بالإضافة الى مطلوب بتهمة القتل العمد وغيرها من الجرائم الجنائية".واضاف البيان :" تم احالة المتهمين الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معهم اصولياً ، واحالتهم الى القضاء"./انتهى

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