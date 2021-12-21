2021/12/21 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال مركز الإعلام الرقمي {DMC} ان نتائج الثالث المتوسط لم تتعرض للاختراق، ولم يتم التلاعب بنتائج الطلبة.وذكر المركز الرقمي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “ما حصل هو إهمال من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الرقمي يكشف حقيقة اختراق نتائج الثالث متوسط المركز الخبري الوطني.

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