وزارة المالية العراقية تُطلق الإصدارية الثانية لسندات البناء

2021/12/21 | 14:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجهت وزارة المالية العراقية دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، بإطلاق الإصدارية الثانية لسندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن "هذه الخطوة تأتي بعد نجاح …

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