التقاعد العراقية تدعو لتضمين حقوق المستحقين بموازنات الأعوام المقبلة

2021/12/21 | 14:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت هيئة التقاعد العامة بالعراق، اليوم الثلاثاء، الى تضمين حقوق المستحقين بموازنات الأعوام المقبلة.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن "هيئة التقاعد العامة هي مؤسسة خدمية ولا بدّ من إبعادها عن المزايدات السياسية"، داعية إلى "تضمين …

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