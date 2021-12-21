التجارة تصدر قرارا بشأن مستحقات الفلاحين والمزارعين

2021/12/21 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (21 كانون الاول 2021)، أنه" تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الرابعة والاربعين لمجلس الوزراء وجهه بتخصيص مبلغ 250 مليار دينار لغرض صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي 2021".

وأضاف، أن"التنسيق مستمر مع وزارة المالية لغرض تحويل المبلغ من مستحقات الفلاحين لحساب شركة الحبوب، لافتا الى أن"الشركة ستقوم بعدها بإجراءاتها بتقسيم المبالغ للمواقع، وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة".

واوضح، أن"وزير التجارة أعلن في وقت سابق استمرار دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل نهاية هذا العام، دعما لهم والاستعداد للموسم التسويقي المقبل الذي ينطلق بشهر نيسان من العام المقبل والذي يمثل الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة التي تستخدم بانتاج مادة الطحين المجهز في البطاقة التموينية".

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