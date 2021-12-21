هكذا احتال على المواطنين.. قاض

2021/12/21 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء،

القبض على شخص ينتحل صفة قاضي في

العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "بناء على توجيهات مدير عام

الشؤون الداخلية والامن حول تكثيف

الجه

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