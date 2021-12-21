هذا ما تم ضبطه.. شرطة كربلاء تداهم عصابة تتاجر بالمواد المخدرة

2021/12/21 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة

والمنشآت، اليوم الثلاثاء، عن إحكام

قبضتها على عصابة متكونة من أربعة أشخاص

يتاجرون بالمواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، ان "عملية إلق

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