بيلاروس وبولندا منعتا الأمم المتحدة من الوصول إلى الحدود

2021/12/21 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الأمم المتحدة،اليوم الثلاثاء، إن فريقا أرسل للتحقيق في أزمة المهاجرين عند الحدود البولندية البيلاروسية لم يسمح له بالوصول إلى المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل للصحافيين إن فريق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سافر إلى بولندا لكن “لم يسمح له بدخول المنطقة الحدودية المحظورة” مضيفة أن “بيلاروس للأسف لم تقبل طلبنا بالزيارة”.

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