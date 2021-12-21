شاهد.. الانبار تحرك أنظار العالم.. جرس الكنيسة يدق بعزيمة قادة الإعمار

2021/12/21 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

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الأنبار تحرك أنظار العالم..



جرس الكنيسة يدق لعودة المغتربين إلى العراق.

في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات محافظة الأنبار وقيادييها، تحققت المعجزات في المحافظة التي نفضت غبار الحرب والإرهاب لتعود من جديد إلى واجهة مدن العراق والعالم، بعد أن تحققت فيها صور التعايش وإعلان مبادرة دعوة المغتربين من المسيحيين إلى أرض الوطن والعيش في الأنبار.

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