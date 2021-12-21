الصين تفرض عقوبات على اللجنة الدينية الأمريكية بسبب توترات شينجيانغ

2021/12/21 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين يوم الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على أربعة أعضاء في لجنة الحرية الدينية الدولية التابعة للحكومة الأمريكية (USCIRF) ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر على المسؤولين الصينيين بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في شينجيانغ.

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