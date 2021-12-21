رغم الخسائر البشرية والمادية.. الامطار والسيول تعزز أمن العراق الغذائي! - عاجل

2021/12/21 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، ان الامطار والسيول التي حصلت مؤخرا في عدد من المدن عززت من أمن العراق الغذائي، رغم الخسائر البشرية والمادية.

وقال مستشار وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق في اواخر ايامه وقبل هطول المطر اعتمد على الخزين المائي الاستراتيجي وهو الاخير الا ان سقوط الامطار وموجة السيول رفعت تلك الازمة والخطر عن البلاد".

واضاف ان "الامطار التي تسقط تكفي لزراعة محاصيل الحنطة والشعير بواسطة الزراعة الديمية فضلا عن تقليص تركيز ملوحة الارض في بعض المناطق"، مشيرا الى ان "الامطار والسيول امنت وضع العراق الغذائي رغم الخسائر البشرية والمادية".

ولفت القيسي الى ان "الخطة الزراعية الشتوية تعرضت الى التقليص بنسبة 50% الا ان وصول مياه السيول الى السدود والانهار يسهم في زيادة الامال ويعيد افكار الوزارة في زيادة نسب المساحات الزراعية سيما في نينوى وديالى وكركوك وغيرها من المحافظات التي تعتمد على الزراعة الديمية".

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