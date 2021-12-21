(بغداد اليوم) تنشر الرابط النهائي لنتائج امتحانات الثالث متوسط

2021/12/21 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، روابط النتائج النهائية للامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط (الدور الثالث والدور الثاني التكميلي) للعام الدراسي 2020 – 2021 .

- رابط نتائج الدور الثاني التكميلي :

https://drive.google.com/drive/folders/16lwTLAPSmP8Jb27eEcZtqWjvwIfIx0mA?usp=sharing

رابط نتائج الدور الثالث :

https://drive.google.com/drive/folders/1Svdd86RzAyDip7z_qV4jk0taxVUhP6mL?usp=sharing

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