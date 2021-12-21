2021/12/21 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد اسلوبا جديدا في درء محاولات التسلل الليلية لخلايا داعش في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني لـ (بغداد اليوم)، ان "الحشد الشعبي يغطي حاليا 13 قاطع مهم في ديالى اغلبها ذات تضاريس معقدة جدا خاصة تلال حمرين".

واضاف، ان" المربعات الامنية اسلوب امني لدرء محاولات تسلل خلايا داعش تحت جنح الظلام وهو يتالف من محاور متعددة".

وأوضح، ان "الاسلوب نجح في درء 5 محاولات تسلل في الاسابيع الماضية كان اخرها في اطراف ناحية السعدية مساء يوم امس".

واشار الى ان "تغير الاساليب مسك الارض من قبل الحشد الشعبي اسهم في تعزيز الاستقرار في قواطع الحشد بنسبة 90% وخفض معدلات التسلل والخروقات بنسبة 85% قياسا بالعام الماضي وهذه ايجابية مهمة في قواطع كانت الى وقت قريب ساخنة جدا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعتمد اسلوبا جديدا لمنع تسلل الدواعش ليلا في ديالى.. تعرف عليه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعتمد اسلوبا جديدا لمنع تسلل الدواعش ليلا في ديالى.. تعرف عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).