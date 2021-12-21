الطيران المدني العراقية تنفي منع استقبال مسافري الدول المسجلة لإصابات

2021/12/21 | 15:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الثلاثاء، عدم صدور قرار بمنع استقبال مسافري الدول المسجلة لإصابات أوميكرون.وقال مدير إعلام سلطة الطيران جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "سلطة الطيران المدني مؤسسة تنفيذية تستلم …

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