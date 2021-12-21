بيلاروسيا وبولندا منعتا الأمم المتحدة من الوصول إلى الحدود

2021/12/21 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن فريقاً أرسل للتحقيق في أزمة المهاجرين عند الحدود البولندية البيلاروسية لم يسمح له بالوصول إلى المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل للصحافيين إن فريق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سافر إلى بولندا لكن “لم يسمح له بدخول المنطقة الحدودية المحظورة” مضيفة أن “بيلاروسيا للأسف لم تقبل طلبنا بالزيارة”.

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