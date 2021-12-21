الاعلام الرقمي: نتائج الثالث المتوسط لم تتعرض للاختراق

2021/12/21 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز الاعلام الرقمي، ان نتائج امتحانات الثالث المتوسط لم تتعرض للاختراق.

وذكر المركز في بيان أن “نتائج الثالث المتوسط لم تتعرض للاختراق، ولم يتم التلاعب بنتائج الطلبة”.

وأضاف أن “ما حصل هو اهمال من قبل المسؤولين عن النتائج، حيث تم اعطاء صلاحية التعديل على اسماء الملفات في جوجل درايف للجميع”.

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