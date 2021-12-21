2021/12/21 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية

الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم

الثلاثاء، وفاة السفير الإيراني لدى

حكومة صنعاء [http://non14.net/142825] (حكومة

الحوثيين)، حسن إيرلو، إثر مضاعفات

فيروس كورونا.

وقال

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