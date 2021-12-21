اصدار أمر قبض بحق النائبة السابقة ميساء يحيى عبد الرزاق

2021/12/21 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة

بقضايا النزاهة، اليوم الثلاثاء، أمر

قبض بحق عضو مجلس النواب السابق (ميساء

يحيى عبد الرزاق)، استنادا إلى أحكام

المادة (340) من قانون العقوبات.

وقال بيان للمحكمة إنها "أ

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